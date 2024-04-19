Чтобы вы безопасно чувствовали себя в своем саду, стоит обработать определенным средством участок против опасных насекомых. Клещ маленький, поэтому его можно не заметить, а укус не является ощутимым. Насекомые переносят очень много тяжелых заболеваний, поэтому способны заразить человека или даже животное.

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Что именно отпугивает клещей

Насекомых способны отпугнуть растения, которые имеют очень сильный запах. Против клещей садоводы используют эфирные масла некоторых трав.

Розмарин способен отпугнуть клещей, мух и тлю, потому что имеет очень резкий аромат. Полынь известна стойким и горьким запахом. Ее используют при изготовлении репеллентов против клещей, блох и моли. А еще клещи не переносят запаха чеснока из-за его особого резкого запаха.

Как обнаружить клещей во дворе

Метровую белую ткань привяжите к палке и пройдитесь по всем закоулкам двора. Этой тканью надо водить по траве. Если клещи есть во дворе, то значительная часть точно зацепится на ткани.

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Когда обрабатывать участок от клещей

Распылять химикаты надо тогда, когда на улице не будет ветра и дождя. Выбирайте теплый и солнечный день. В такую погоду клещи любят вылезать на поверхность. Опрыскивайте не только траву, но все что выше полутора метров. Специалисты также рекомендуют обрабатывать нижние ветви деревьев, пороги и входные двери.