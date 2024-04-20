От колорадских жуков не будет и следа: что посадить возле картофеля, чтобы их отпугнуть

Многие дачники привыкли избавляться от колорадского жука с помощью химии, впрочем этого можно избежать, посадив возле картофеля несколько растений, которые вредители очень не любят.

Колорадский жук сильно уничтожает картофель, поэтому если от него не избавляться – урожая не ждите. Вредители живучие и быстро размножаются, поэтому избавиться от них достаточно сложно, но возможно. Садоводы говорят, что даже химия может порой не помогать, потому что колорадские жуки вырабатывают иммунитет к различным ядам.

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Чего не любит колорадский жук

Чтобы распрощаться с колорадским жуком, вам стоит высадить рядом с картофелем другие культуры.

Полосатый вредитель боится горчицы. Можете посадить ее возле картофеля или опрыскать раствором из хозяйственного мыла. Для этого смешайте 100 граммов сухой горчицы с литром воды и натрите туда немного мыла.



Колорадские жуки не любят некоторых растений / Фото Pexels

Что посадить рядом с картофелем

Колорадского жука отпугивает запах кориандра и кустовой фасоли. Последнее растение хорошо насыщает почву кислородом, который любит картофель. Кроме того, вредители не любят еще несколько растений.

Пижма – имеет резкий запах, который отпугивает вредителей;

Петрушка – жуки не любят ее неприятный запах, поэтому сажайте зелень рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков;

Мята – отпугивает вредителей, которые уничтожают картофель;

Розмарин – это растение имеет сильный запах, который тоже очень не любят жуки.

Также можете посадить рядом с картофелем тыкву, лук и чеснок.