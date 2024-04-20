От колорадских жуков не будет и следа: что посадить возле картофеля, чтобы их отпугнуть
Источник:Униан
Многие дачники привыкли избавляться от колорадского жука с помощью химии, впрочем этого можно избежать, посадив возле картофеля несколько растений, которые вредители очень не любят.
Колорадский жук сильно уничтожает картофель, поэтому если от него не избавляться – урожая не ждите. Вредители живучие и быстро размножаются, поэтому избавиться от них достаточно сложно, но возможно. Садоводы говорят, что даже химия может порой не помогать, потому что колорадские жуки вырабатывают иммунитет к различным ядам.
Читайте также Их больше не будет никогда: как правильно обработать участок от клещей
Чего не любит колорадский жук
Чтобы распрощаться с колорадским жуком, вам стоит высадить рядом с картофелем другие культуры.
Полосатый вредитель боится горчицы. Можете посадить ее возле картофеля или опрыскать раствором из хозяйственного мыла. Для этого смешайте 100 граммов сухой горчицы с литром воды и натрите туда немного мыла.
Колорадские жуки не любят некоторых растений / Фото Pexels
Что посадить рядом с картофелем
Колорадского жука отпугивает запах кориандра и кустовой фасоли. Последнее растение хорошо насыщает почву кислородом, который любит картофель. Кроме того, вредители не любят еще несколько растений.
- Пижма – имеет резкий запах, который отпугивает вредителей;
- Петрушка – жуки не любят ее неприятный запах, поэтому сажайте зелень рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков;
- Мята – отпугивает вредителей, которые уничтожают картофель;
- Розмарин – это растение имеет сильный запах, который тоже очень не любят жуки.
Также можете посадить рядом с картофелем тыкву, лук и чеснок.