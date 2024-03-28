Отпадут сами по себе: как быстро избавиться от лишайников и мха на деревьях

Если вы замечали на своих деревьях зеленый налет, то это плохой признак. От такого мха надо обязательно избавляться, если не хотите, чтобы дерево полностью испортилось.

Мох имеет высокую влажность на деревьях. Впрочем он или лишайник вреда большого не нанесет, но это касается исключительно нескольких небольших пятен. Но если зеленые наросты полностью покрыли ствол дерева, то надо немедленно принимать определенные меры.

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Как избавиться от мха и лишайников с дерева

Проводить обработку от лишаев надо в начале весны – в марте. Есть несколько проверенных народных методов, которые действительно помогают. Однако важно процедуру делать еще до того, когда на дереве появятся почки, поскольку растение можно убить.

Огородники советуют железный купорос от мха на деревьях. По их словам, это одно из самых надежных средств. Приготовьте раствор на основе 5% купороса (500 граммов на 10 литров воды) и обработайте им ствол и скелетные ветви. Через неделю лишайники и мох отпадут.



От мха и лишайников можно легко избавиться / Фото Pexels

Остатки соскоблите вручную деревянной лопаткой. Также можете обработать землю под деревом, поскольку железный купорос способен уничтожить всевозможные заболевания почвы.

Есть еще один метод, который избавит деревья от мха. Возьмите 1 килограмм соли, 2 килограмма древесной золы и 2 куска натертого хозяйственного мыла. Все эти ингредиенты смешайте между собой и смажьте раствором стволы. После того, как мох отвалится, остатки тоже стоит убрать, а затем побелить деревья.

Для побелки 2 килограмма гашеной извести разведите в 10 литрах воды или же можете купить уже готовую смесь. Равномерно нанесите на ствол дерева. Побелку надо проводить, когда на улице солнечно и сухо.