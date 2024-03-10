Вони больше не будет: как устранить плохой запах из раковины

Из раковины порой может очень плохо пахнуть. В основном главной причиной является плохой слив, но и другие факторы тоже влияют на неприятный запах. Впрочем от вони можно избавиться благодаря нескольким простым способам.

Плохой запах из раковины может быть из-за засорения в сифоне, пишут Porady 24. Еда скапливается на стенках, а пробки из еды и жира потом создают вонь. Если вы пользуетесь мойкой нечасто, то плохой запах идет из-за того, что водяной напор не смывает пищу из трубы.

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Чтобы избавиться с нежелательным ароматом из слива мойки, воспользуйтесь народными методами, которые помогают устранить вонь.

Сода + уксус

Чтобы прочистить слив, в трубу залейте уксус с содой на 15 минут, затем промойте горячей водой. Такой способ не только удалит остатки мусора, но и устранит неприятный запах.

Чистка сифона

В сливном сифоне скапливается мусор и грязь, которые вызывают запах. Открутите его руками и вычистите оттуда все накопления.

Лимонная кислота + горячая вода

Пакетик лимонной кислоты засыпьте в слив, а сверху налейте 100 граммов горячей воды и оставьте на час. Такой метод способен прекрасно справиться с плохим запахом.

Кожура цитрусовых

Если у вас дома есть фрукты, не надо выбрасывать кожуру в помойку. Нарежьте их и поместите в сливное отверстие. Сверху лейте горячую воду. Цитрусовые способны высвобождать из кожуры соединения с натуральными маслами, которые уничтожат неприятные запахи и даже придадут кухне приятный аромат.