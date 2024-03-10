Смороду більше не буде: як усунути поганий запах з раковини

З раковини часом може дуже погано пахнути. Здебільшого головною причиною є поганий злив, але й інші чинники теж впливають на неприємний запах. Втім смороду можна позбутися завдяки кільком простим способам.

Поганий запах з раковини може бути через засмічення в сифоні, пишуть Поради 24. Їжа накопичується на стінках, а пробки з їжі та жиру потім створюють сморід. Якщо ви користуєтеся мийкою нечасто, то поганий запах йде через те, що водяний напір не змиває їжу з труби.

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Щоб позбутися з небажаним ароматом зі зливу мийки, скористайтеся народними методами, які допомагають усунути сморід.

Сода + оцет

Щоб прочистити злив, у трубу залийте оцет з содою на 15 хвилин, потім промийте гарячою водою. Такий спосіб не лише видалить залишки сміття, але й усуне неприємний запах.

Чистка сифона

У зливному сифоні накопичується сміття та бруд, які викликають сморід. Відкрутіть його руками та вичистіть звідти все накопичення.

Лимонна кислота + гаряча вода

Пакетик лимонної кислоти засипте у злив, а зверху налийте 100 грамів гарячої води та залишіть на годину. Такий метод здатен чудово впоратися з поганим запахом.

Шкірка цитрусових

Якщо у вас дома є фрукти, не треба викидати шкірки у смітник. Наріжте їх та помістіть у зливний отвір. Зверху лийте гарячу воду. Цитрусові здатні вивільняти зі шкірок сполуки з натуральними оліями, які знищать неприємні запахи та навіть нададуть кухні приємного аромату.