Чем полезен яблочный уксус: 4 преимущества, о которых вы не знали

Яблочный уксус используется как кислый ингредиент к заправкам или маринадам, а еще его используют в бытовых целях для уборки дома. Впрочем, на этот раз расскажем вам, какие преимущества яблочный уксус имеет для здоровья.

Он готовится из ферментированных яблок. Их измельчают, выжимают из них сок, а затем доводят до определенного брожения. Считается, что нефильтрованный яблочный уксус является полезным, впрочем многие из нас могли и не знать о том, чем же он такой особенный.

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Помогает терять вес

Если вы занимаетесь спортом и употребляете здоровую пищу, то добавление яблочного уксуса в блюда может потенциально помочь потерять лишний вес. В исследовании опубликованном в International Journal of Exercise Science говорится о том, что уксус способен уменьшить жировые отложения в теле.

Улучшает усвоение веществ

Яблочный уксус полезен для пищеварения. Исследование в Fish Physiology and Biochemistry отмечает, что этому способствует кислотность, которая стимулирует выработку пищеварительных ферментов, которые способствуют расщеплению и усвоению питательных веществ.



Яблочный уксус имеет много преимуществ / Фото Unsplash

Облегчает изжогу

Некоторые люди могут испытывать изжогу из-за того, что у них вырабатывается слишком мало желудочной кислоты. Именно поэтому можете попробовать добавлять уксус в салаты или любые другие блюда, чтобы заметить, действительно ли он поможет решить вашу проблему.

Освежает дыхание

Это может показаться странным, впрочем яблочный уксус действительно может освежить дыхание, а все потому, что убьет бактерии, которые выделяют плохой запах изо рта. Кислотность создаст среду, которая для моментально уничтожит все бактерии.

Некоторые разводят яблочный уксус с водой и пьют, впрочем специалисты рекомендуют добавлять его к блюдам. Несколько капель уксуса можно влить в салат, который уже заправлен оливковым маслом или пряными травами. Также он прекрасно подходит для различных маринадов.