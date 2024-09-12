Чим корисний яблучний оцет: 4 переваги, про які ви не знали

Яблучний оцет використовується як кислий інгредієнт до заправок чи маринадів, а ще його використовують в побутових цілях для прибирання оселі. Втім цього разу розповімо вам, які переваги яблучний оцет має для здоров’я.

Він готується з ферментованих яблук. Їх подрібнюють, вичавлюють з них сік, а потім доводять до певного бродіння. Вважається, що нефільтрований яблучний оцет є корисним, втім багато хто з нас міг й не знати про те, чим же він такий особливий.

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Допомагає втрачати вагу

Якщо ви займаєтеся спортом та вживаєте здорову їжу, то додавання яблучного оцту в страви може потенційно допомогти втратити зайву вагу. У дослідженні опублікованому в International Journal of Exercise Science йдеться про те, що оцет здатен зменшити жирові відкладення в тілі.

Покращує засвоєння речовин

Яблучний оцет корисний для травлення. Дослідження у Fish Physiology and Biochemistry зазначає, що цьому сприяє кислотність, яка стимулює вироблення травних ферментів, які сприяють розщепленню та засвоюванню поживних речовин.



Яблучний оцет має багато переваг / Фото Unsplash

Полегшує печію

Деякі люди можуть відчувати печію через те, що у них виробляється занадто мало шлункової кислоти. Саме тому можете спробувати додавати оцет в салати чи будь-які інші страви, щоб помітити, чи справді він допоможе вирішити вашу проблему.

Освіжує подих

Це може здатися дивним, втім яблучний оцет справді може освіжити подих, а все тому, що вб’є бактерії, які виділяють поганий запах з рота. Кислотність створить середовище, яке для вмить знищить всі бактерії.

Дехто розводить яблучний оцет з водою й п’є, втім фахівці рекомендують додавати його до страв. Кілька крапель оцту можна влити в салат, який вже заправлений оливковою олією чи пряними травами. Також він чудово підходить для різноманітних маринадів.