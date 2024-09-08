Найбільша проблема полягає не в чому саме зберігається оливкова олія, а в тому, де саме ви її тримаєте. Найгірше, що ви можете зробити – це тримати олію біля газової плити чи близько до вікна.

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Якщо олія стоїть на світлі увесь день, то окислюється, а це погано впливає на її смак. А от біля газової плити температура повітря буде постійно нестабільною, тож від цього її смак теж буде набагато іншим.

Світло, кисень і тепло призведуть до того, що олія стане гіркою та неприємною на смак. Саме тому так багато оливкових олій продаються в темному склі, яке уповільнює процес окислення. Є й винятки, коли олія продається у прозорому пластику. Однак в такому випадку ви можете її перелити самостійно в темне скло, якщо таке маєте вдома.



Оливкову олію не можна тримати на світлі / Фото Pexels

Найкраще зберігати олію в темній шафі. Ретельно слідкуйте за її кінцевою датою споживання. Експерти кажуть, що через 18 місяців вона втрачає свій смак та властивості.

Загалом оливкова олія досить корисна. Вона має дещо специфічний запах і смак, однак містить високу дозу вітаміну Е та є корисною для шкіри. Однак з обережністю її слід приймати людям, які мають камені в жовчному міхурі.