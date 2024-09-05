Усім нам відомий помаранчевий овоч містить вітаміни А, В3, С, Е, РР, К та багато мінералів: калій, кальцій, йод, фосфор, магній та дуже багато бета-каротину, пишуть Поради 24. Він трансформується в організмі у вітамін А та покращує стан імунної системи, зору та шкіри.

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Користь моркви

На зір також добре впливають антиоксиданти, які знижують ризик дегенерації жовтої плями сітківки ока. Клітковина, яка міститься у моркві покращує обмін речовин.

Що цікаво, більшість медичних видань пишуть, що якщо їсти моркву часто, то вона здатна продовжити життя людини на кілька років. Скільки ж вживати треба моркви щодня? Загалом щоденною нормою для людини вважається одна середня морква.

Їсти моркву корисно навіть при недокрів’ї та авітамінозі. Поживні речовини виводять шкідливі речовини й токсини, очищують кров та допомагають покращити роботу внутрішніх органів.



Морква є корисною та багатою на вітаміни / Фото Pexels

Як їсти моркву та що з неї приготувати

Моркву можна їсти сирою, оскільки таким чином в ній більше зберігається поживних речовин. Можете вживати сирою або ж натирати та додавати до різних страв чи просто пересипати трішки цукром та їсти, як десерт.

Загалом з морквою можна робити що завгодно: варити, смажити, тушкувати, запікати та додавати в різні салати. З моркви можна робити соки, овочеві рагу, плов, випічку, та навіть додавати у млинці чи робити солодощі. Щоб морква добре засвоїлась, її корисно їсти з жирами – сметаною чи авокадо.

Зверніть увагу, що моркву не можна особам з алергією на продукт, при запаленні тонкої кишки, дванадцятипалої кишки, при виразках, гастриті, каменях у нирках та підвищеній кислотності.