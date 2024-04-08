В современном мире включенность в рабочий процесс наблюдается 24/7 из-за наличия гаджетов, которые не позволяют оставаться в стороне от рабочих чатов. Из-за постоянных оповещений, общения онлайн мы истощаемся намного мощнее.

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Нельзя эмоциональное выгорание доводить до критической точки и истощать себя морально и эмоционально, поэтому стоит искать пути, как это выгорание преодолеть.

Симптомы выгорания на работе

Чтобы понять, что в будущем вас ждет эмоциональное выгорание, надо заранее обратить внимание на основные симптомы. Если вы на грани выгорания, то вы можете заметить несколько основных вещей, которые уже будут сигнализировать вам об истощении:

Постоянная усталость, отсутствие энергии и мотивации;

Нарушение сна;

Снижение профессиональной активности;

Новые проекты и задачи не приносят удовольствия;

Обострение хронических болезней;

Появление вредных привычек: употребление сладостей, курение, алкоголь.

Выгорание негативно влияет на эмоциональное и психологическое состояние человека и плохо отражается на поведении и результатах работы. Поэтому этими симптомами пренебрегать не надо. Лучшее, что вы сможете сделать для себя – начать улучшать свое состояние.



Эмоционального выгорания можно избежать / Фото Pexels

Как справиться с эмоциональным выгоранием

Первая стадия

Если вы чувствуете зависимость от работы и думаете о ней 24 часа в сутки, не выходя из рабочих чатов, то вам нужно найти баланс между работой и жизнью и обязательно уделять внимание всем сферам (спорт, чтение книг, хобби).

Вторая стадия

Вторая стадия может ощущаться слабо, вы даже не обращаете на нее внимание, но в этом случае падает иммунитет и обостряются хронические заболевания. На этом этапе вам нужен качественный отдых ежедневно до того момента, пока не почувствуете, что вы отдохнули. Восстанавливайте свои силы на трех уровнях: физическом, эмоциональном и ментальном.

Третья стадия

Показатели работоспособности уже сильно падают, вы чувствуете абсолютное истощение. Рабочие процессы могут сложно решаться, а качество работы становится в разы хуже. В таком случае вам надо немедленно взять отпуск, чтобы восстановить собственные ресурсы.

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Четвертая стадия

Вы потеряли смысл и цель работы. Не видите никаких возможностей и не видите карьерного роста. На коллег можете безосновательно срываться и ненавидеть то, что делаете.

Если это описание отражает то, что вы сейчас чувствуете, попробуйте сменить место работы или даже сферу своей деятельности. Если же любите свою профессию, тогда нужно вовремя отреагировать на симптомы первых стадий.

Вы должны понять, что эмоциональное выгорание не стоит пренебрегать, потому что когда вы вовремя распознаете симптомы и предупредите обострение болезни отдыхом, то и избежите в будущем всех негативных аспектов истощения.