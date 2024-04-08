У сучасному світі включеність у робочий процес спостерігається 24/7 через наявність гаджетів, які не дозволяють залишатися в стороні від робочих чатів. Через постійні сповіщення, спілкування онлайн ми виснажуємося набагато потужніше.

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Не можна емоційне вигорання доводити до критичної точки та виснажувати себе морально й емоційно, тому варто шукати шляхи, як це вигорання подолати.

Симптоми вигорання на роботі

Щоб зрозуміти, що в майбутньому на вас чекає емоційне вигорання, треба заздалегідь звернути увагу на основні симптоми. Якщо ви на межі вигорання, то ви можете помітити кілька основних речей, які вже сигналізуватимуть вам про виснаження:

Постійна втома, відсутність енергії та мотивації;

Порушення сну;

Зниження професійної активності;

Нові проєкти й завдання не приносять задоволення;

Загострення хронічних хвороб;

Поява шкідливих звичок: вживання солодощів, куріння, алкоголь.

Вигорання негативно впливає на емоційний та психологічний стан людини та погано відбивається на поведінці й результатах роботи. Тому ці симптоми нехтувати не треба. Найкраще, що ви зможете зробити для себе – почати покращувати свій стан.



Емоційного вигорання можна уникнути / Фото Pexels

Як впоратися з емоційним вигоранням

Перша стадія

Якщо ви відчуваєте залежність від роботи та думаєте про неї 24 години на добу, не виходячи з робочих чатів, то вам потрібно знайти баланс між роботою та життям та обов’язково приділяти увагу всім сферам (спорт, читання книг, хобі).

Друга стадія

Втома може відчуватися слабо, ви навіть не звертаєте на неї увагу, але в цьому випадку падає імунітет та загострюються хронічні захворювання. На цьому етапі вам потрібен якісний відпочинок щодня до того моменту, поки не відчуєте, що ви відпочили. Відновлюйте свої сили на трьох рівнях: фізичному, емоційному та ментальному.

Третя стадія

Показники працездатності вже сильно падають, ви відчуваєте абсолютне виснаження. Робочі процеси можуть складно вирішуватися, а якість роботи стає в рази гіршою. У такому випадку вам треба негайно взяти відпустку, щоб відновити власні ресурси.

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Четверта стадія

Ви втратили сенс, мету й ціль роботи. Не вбачаєте жодних можливостей та не бачите кар’єрного росту. На колег можете безпідставно зриватися та ненавидіти те, що робите.

Якщо цей опис відображає те, що ви зараз відчуваєте, спробуйте змінити місце роботи чи навіть сферу своєї діяльності. Якщо ж любите свою професію, тоді потрібно вчасно відреагувати на симптоми перших стадій.

Ви маєте зрозуміти, що емоційне вигорання не варто нехтувати, бо коли ви вчасно розпізнаєте симптоми та попередите загострення хвороби відпочинком, то й уникнете в майбутньому всіх негативних аспектів виснаження.