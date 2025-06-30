5 деревьев, которые притягивают деньги магнитом: посадите их во дворе

Есть несколько деревьев, которые способны привлечь в жизнь финансовое благополучие. Именно поэтому эти растения советуют сажать в собственном дворе или саду. Еще наши предки верили в то, что деревья имеют влияние на различные сферы жизни, поэтому рассказываем, какие из них способны привлечь деньги.

Некоторым деревьям приписывают особые свойства, пишет 24 Канал со ссылкой на U-News. Некоторые действительно убеждены в том, что растения посажены на собственном участке, способны привлекать благополучие и финансы.

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Каштан

Дерево символизирует финансовое процветание. Если посадить его недалеко от дома, то пока будет расти дерево, до тех пор всегда будет стабильность в кошельке и не будет никаких финансовых потерь. Каштан также наделяет человека силой, поэтому он будет иметь немало энергии и идей для реализации успешных планов.

Клен

По поверью, клен способен привлечь в дом счастье, гармонию, очистить от негатива. Он способствует тому, чтобы хозяева жили в достатке. Это дерево имеет сильную энергетику, особенно когда вырастет.

Калина

Дерево имеет успокаивающую энергетику, поэтому восстанавливает ресурсы человека, чтобы он мог всегда находиться в тонусе. Калина дарит спокойствие и внутреннюю опору и способна привлечь в жизнь хозяев финансовый достаток.



Калина привлекает в жизнь успех / Фото Pexels

Рябина

Посаженная рябина возле дома не только притягивает деньги, но и помогает достигать целей, повышает энергичность и дарит светлое настроение.

К слову, недавно мы рассказали о 3 деревьях, которые должны расти во дворе. Они не пускают в дом негатив и несчастья.

Лиственница

Дерево рекомендуют посадить тем, кто находится в постоянном стрессе. Лиственница помогает в сложных обстоятельствах, восстанавливает концентрацию и способствует душевному равновесию. Кроме привлечения в жизнь финансов, дерево полезно для тех, кто много работает умственно и принимает ответственные решения.