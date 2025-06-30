Существует множество разнообразных оберегов – иголки над дверью, веник, травы. Впрочем, подкова все же считается самым сильным из них всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Но для того, чтобы она работала как следует, нужно повесить ее согласно всем правилам.

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Зачем над дверью вешать подкову?

Этот оберег издавна использовали славяне – ведь верили, что подкова может создать наиболее мощную защиту для дома и его жителей. Кроме того, верили, что для того, чтобы оберег был действительно мощный, вешать нужно было найденную на улице подкову – ту, что отпала с копыта лошади сама собой. Также сильный талисман создаст подаренная подкова.

Именно такая вещь является символом того, что сами высшие силы дают знак защитить свое жилье. Но действие оберега все еще можно усилить: для этого подкову нужно покрасить в черный цвет.

Не все знают, как правильно вешать подкову: рожками вниз или вверх. На самом деле оба варианта правильные, но так вы меняете действие талисмана и привлекаете в дом разную энергетику.



Подкова может защитить дом / Фото Pexels

Если рожки смотрят вверх – вы притянете в дом богатство и удачу. А вот если рожки смотрят вниз – защитите дом от недоброжелателей и завистников.

Кстати, подкову советуют обязательно прибивать гвоздем – именно так вы "запустите" талисман, и он начнет охранять ваш дом и привлекать в него положительную энергетику.

Впрочем, подкова – это действительно не единственный оберег, который вы можете держать дома. Вот несколько других вариантов, которые могут прогнать из дома негативную энергетику и защитить его: