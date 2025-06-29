Почему нельзя смотреть в зеркало, когда плачешь – расскажет 24 Канал.

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"Заплачешь в зеркало – накличешь беду"

По народным приметам, смотреть на себя в зеркало со слезами – к удвоению грусти, а иногда и к затяжной печали. Говорят: зеркало не просто отражает эмоции, а "запоминает" их и "возвращает" человеку снова. Поэтому оно может как бы "законсервировать" боль, и даже притянуть новые негативные события.

Также существует поверье, что слезы в зеркале "раздваивают душу", делая человека уязвимым к злым силам, энергетическим нападениям или сглазу.



Почему нельзя смотреть в зеркало, когда плачешь / Фото Unsplash

Зеркала – мистические "порталы"

Во многих культурах зеркалам приписывают сверхъестественные свойства. Их считают своеобразным порталом в "тонкий мир". Плач перед зеркалом, согласно поверьям, может "открыть дверь" для темной энергии, ведь человек в этот момент ослаблен эмоционально.

Ранее мы писали о другой примете, которая, в отличие от этой, является положительной. Синица на окне предвещает радостные события и новости. А птичка в руке – дает возможность загадать желание, которое сбудется, если птичка зацвирикает.