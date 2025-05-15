3 дерева, которые притягивают молнию: никогда не сажайте их во дворе

Есть деревья, которые способны притягивать молнию, поэтому их ни в коем случае нельзя сажать возле дома. Во время бури и сильной грозы, молния ударит по этим деревьям в первую очередь.

Молния часто ударяет в деревья, пишет 24 Канал. Впрочем, к одним деревьям она притягивается меньше, к другим – больше. Чтобы уберечь себя от опасности, рекомендуем узнать о 3 деревьях, которые не рекомендуют сажать возле дома.

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Когда-то об этих деревьях говорили еще наши предки, отмечая, что именно в них молния попадает чаще всего.

Тополь

Дерево притягивает к себе молнию, поэтому потенциально опасно для высадки во дворе. Если тополь растет близко возле дома, то опасность от посадки такого дерева еще выше, поскольку тонкие и хрупкие ветви могут стать причиной пожара, если упадут на дом.



3 дерева, которые притягивают молнии / Фото Pexels

Сосна

Это дерево также является уязвимым и очень сильно опасным. Если в сосну ударяет молния, то кора разлетается на десятки метров вокруг. Никогда не стоит сажать это дерево близко возле дома, потому что оно может задеть дом.

Дуб

Самым опасным деревом является дуб, который лучше всего проводит разряд электричества. Во время сильной грозы, молния ударяет именно в дуб. Это часто можно заметить где-то в полях или на других нейтральных участках. Сажать дуб близко возле дома нельзя ни в коем случае.

К слову! В этом материале рассказали больше деталей, почему нельзя сажать дуб возле дома.

В сети есть даже определенные данные, согласно которым, из 100 ударов молнии, именно на дуб приходится более 50 поражений.