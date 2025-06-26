Наличие некоторых растений способно повлиять на эмоциональное состояние человека, заметно его улучшая, пишет 24 Канал. По народным приметам, определенные растения отгоняют из дома негатив, защищают отношения и влияют на осуществление целей жителей.

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Денежное дерево

Этот вазон способен отвести из дома любые финансовые проблемы. Растение улучшает настроение и усиливает вдохновение. Его наличие дома помогает достигать целей и улучшать финансовое состояние.

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Базилик

В летнее время базилик часто сажают в горшках на кухне, чтобы отпугнуть из дома комаров, которые очень не любят его запаха. Впрочем, эзотерики считают, что зелень имеет мощную энергетику. Он помогает очистить стены дома от негатива и проблем.



Базилик очищает дом от негатива / Фото Pexels

Герань

Растение способно выводить негативные эмоции. Герань положительно влияет на состояние людей, избавляя от ссор. Говорят, что цветок посажен в доме, способен защитить отношения от зависти других.

Фикус

Вазон влияет на то, чтобы дома была спокойная и уютная атмосфера. Весь негатив, который задерживается в доме, растение быстро устраняет. Растение также имеет заметное влияние на жителей дома, поскольку придает им силы ставить перед собой цели и достигать их.

Алоэ

Эзотерики говорят, что алоэ надо держать в доме, где часто болеют люди, поскольку дом имеет ослабленное биополе. В народе даже верят, что алоэ способно защитить от магического воздействия.

Кстати, недавно мы рассказали, зачем высаживать бархатцы на огороде между грядками.

Кактус

Это растение накапливает на своих колючках весь негатив и отгоняет его из дома, поэтому держите кактус в любой комнате дома.

Фиалка

Эти нежные цветы способны противостоять злу в доме. Яркий цвет цветов защищает отношения от зависти. Фиалки в спальне, возвращают весь негатив тому человеку, который пришел в дом.