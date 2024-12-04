Об этом знают единицы: почему в банан нужно вставлять алоэ вера

В сети есть немало лайфхаков, которые связаны с садоводством. Некоторые из них способны довольно сильно поразить. К примеру, большинство из нас могли и не догадываться о том, что к банану нужно добавлять алоэ. Далее расскажем, почему так нужно делать.

Издавна алоэ вера известно лечебными свойствами, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+. Чаще всего его используют для ухода за кожей, укрепления иммунитета или лечения ожогов.

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Оказывается, банан может стать отличным средством для того, чтобы укоренить алоэ вера. Фрукт может стать горшком для создания корней у нового побега.

Возьмите банан с кожурой и сделайте круглое отверстие внутри. В это отверстие нужно вставить кусочек алоэ вера и оставить банан на сутки. Уже через сутки банан потемнеет, поскольку начнется процесс окисления, а вот внутри срез алоэ вера начнет формировать корни.

Банан используют из-за того, что он является богатым источником питательных веществ, который спровоцируют рост корней. Влажная текстура поддерживает необходимую среду для укоренения.



Благодаря банану алоэ вера будет быстрее расти / Фото Pexels

После того, как появятся корни, алоэ надо пересадить в подготовленную смесь из песка и компоста. Субстрат имитирует природные условия и обеспечит правильный рост.

Этот метод хорош тем, что экономит время и ресурсы. Банан является экологическим, поэтому после использования его можно компостировать. Благодаря питательным веществам банана, новый побег начнет расти быстрее.

Алоэ вера полезно использовать для ухода за кожей или лечения различных травм. Кроме того, гель имеет антибактериальные свойства, которые подходят для лечения мелких порезов.