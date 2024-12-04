Віддавна алое вера відоме лікувальними властивостями, пише 24 Канал з посиланням на Sante+. Найчастіше його використовують для догляду за шкірою, зміцнення імунітету чи лікування опіків.

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Виявляється, банан може стати чудовим засобом для того, щоб вкорінити алое вера. Фрукт може стати горщиком для створення коренів у нового пагона.

Візьміть банан зі шкіркою та зробіть круглий отвір всередині. У цей отвір потрібно вставити шматочок алое вера й залишити банан на добу. Вже через добу банан потемніє, оскільки почнеться процес окислення, а от всередині зріз алое вера почне формувати коріння.

Банан використовують через те, що він є багатим джерелом поживних речовин, який спровокують ріст коренів. Волога текстура підтримує необхідне середовище для вкорінення.



Завдяки банану алое вера буде швидше рости / Фото Pexels

Після того, як появляться корені, алое треба пересадити в підготовлену суміш з піску та компосту. Субстрат імітує природні умови та забезпечить правильне зростання.

Цей метод є хороший тим, що економить час та ресурси. Банан є екологічним, тож після використання його можна компостувати. Завдяки поживним речовинам банана, новий пагін почне рости швидше.

Алое вера корисно використовувати для догляду за шкірою чи лікування різних травм. Окрім того, гель має антибактеріальні властивості, які підходять для лікування дрібних порізів.