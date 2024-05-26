Хвощ имеет 30 разновидностей, и распространен на всех континентах. 9 видов этого сорняка растут и в Украине. Известен хвощ своими целебными свойствами и его часто используют в народной медицине, и огородники все же не рады, когда он появляется на участке. Поэтому Советы 24 подобрали несколько советов относительно того, как от него можно избавиться.

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Чем опасен хвощ

Это растение может стать настоящей проблемой для огородников, и прежде всего – из-за того, как оно размножается: с помощью спороносного колоска. А вегетативное размножение происходит благодаря маленьким клубням, которые образуются на корнях.

Сорняк может быстро разрастаться и захватывать все новые и новые территории, и он поглощает немало питательных веществ из почвы и подавляет растения рядом, а это точно приведет к снижению урожайности.



С хвощом на огороде нужно бороться / Фото Pexels

Как бороться с хвощом

Первый шаг в борьбе с хвощом – это раскислять почву. Хвощ любит именно кислую землю, хотя может расти и на нейтральной.

Кислотность – это очень важный показатель, и его определяют по уровню pH. О том, что почва закисленная могут сигнализировать дикорастущие растения, которые преимущественно растут на участке. Кроме хвоща там может появляться кислица, подорожник, мох, щавель, лютик ползучий и тому подобное.

И от кислотности зависит урожайность очень большого количества культур. Вот что нужно делать для раскисления почвы:

внесите в нее золу;

можно осенью посыпать почву известью или перекопать ее;

высеять рожь, горчицу, фацелию или овес;

использовать доломитовую муку.

Также избавиться от хвоща можно и простым биологическим методом, ведь сорняк очень плохо уживается с представителями крестоцветных. Поэтому если рядом будет расти рапс озимый, рожь, редька, редис или руккола, хвощу будет гораздо сложнее разрастаться.

Также помогут и глубокая вспашка, культивация и перекопка – это давние и проверенные методы борьбы с любыми сорняками.