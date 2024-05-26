Хвощ має 30 різновидів, і поширений на усіх континентах. 9 видів цього бур'яна зростають і в Україні. Відомий хвощ своїми цілющими властивостями і його часто використовують у народній медицині, та городники все ж не раді, коли він з'являється на ділянці. Тож Поради 24 підібрали кілька порад щодо того, як його можна позбутися.

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Чим небезпечний хвощ

Ця рослина може стати справжньою проблемою для городників, і перш за все – через те, як вона розмножується: за допомогою спороносного колоска. А вегетативне розмноження відбувається завдяки маленьким бульбам, які утворюються на коренях.

Бур'ян може швидко розростатися та захоплювати все нові та нові території, і він поглинає чимало поживних речовин з ґрунту та пригнічує рослини поряд, а це точно призведе до зниження урожайності.



З хвощем на городі потрібно боротися / Фото Pexels

Як боротися із хвощем

Перший крок у боротьбі із хвощем – це розкислювати ґрунт. Хвощ полюбляє саме кислу землю, хоча може рости і на нейтральній.

Кислотність – це дуже важливий показник, і його визначають за рівнем pH. Про те, що ґрунт закислений можуть сигналізувати дикорослі рослини, які переважно ростуть на ділянці. Окрім хвоща там може з'являтися кислиця, подорожник, мох, щавель, жовтець повзучий тощо.

І від кислотності залежить врожайність дуже великої кількості культур. Ось що потрібно робити для розкислення ґрунту:

внесіть у нього попіл;

можна восени посипати ґрунт вапном чи перекопати його;

висіяти жито, гірчицю, фацелію чи овес;

використовувати доломітове борошно.

Також позбутися хвоща можна і простішим біологічним методом, адже бур'ян дуже погано уживається із представниками хрестоцвітних. Тож якщо поряд ростиме ріпак озимий, жито, редька, редис чи рукола, хвощу буде набагато складніше розростатися.

Також допоможуть і глибоке орання, культивація та перекопування – це давні і перевірені методи боротьби із будь-якими бур'янами.