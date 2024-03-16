Избавьтесь от сорняков за считанные минуты: нужен дешевый раствор, который есть у вас дома

Сорняки являются угрозой для любого красивого сада или газона, или даже просто пространства перед домом. И избавиться от них обычно не так просто, как хотелось бы.

Существует немало средств для борьбы с сорняками, и нужно очень хорошо взвесить все факторы перед тем, чтобы выбрать лучший. Конечно, существуют химические средства, но они точно не подойдут, если у вас есть животные или маленькие дети. Поэтому вместо этого можно воспользоваться некоторыми природными растворами, которые точно найдутся у вас в кладовке.

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Уксус

Так, самый обычный бытовой уксус из-за своей высокой кислотности может быть мощным средством для уничтожения сорняков, если вы будете наносить его непосредственно на листья растений, от которых хотите избавиться.

В уксусе есть уксусная кислота, и она нарушает структуру клеток растений, и впоследствии может привести к ее увяданию и гибели. Обычно для уничтожения сорняков используют белый уксус, ведь он содержит около 5% уксусной кислоты.

Но для более устойчивых сорняков можно использовать и более сильные концентрации.

Укрепление

Кипячение воды – это очень простой, дешевый и удивительно эффективный способ бороться с сорняками. Если вы польете листья и непосредственно корни сорняков кипятком, это ошпарит эти части растения и фактически убьет их.

Особенно этот метод полезен для того, чтобы отчистить сорняки, которые растут в трещинах и щелях в подъездах, тротуарах и во внутренних двориках.



Горячая вода может убить сорняки / Фото Pexels

Соль

Обычная поваренная соль, если знать, как ее правильно использовать, может стать незаменимым помощником в борьбе с сорняками. Соль помогает обезводить клетки растений, и в конце концов вызывает их высыхание и гибель.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Впрочем, здесь очень важно использовать продукт экономно и избегать перенасыщения почвы, ведь в большом количестве соль может нанести вред и полезным растениям.

Ручное выдергивание и выкапывание сорняков

Этот способ старый и проверенный, хоть и забирает, вероятно, больше всего времени и усилий. Это все еще чрезвычайно эффективный способ борьбы с сорняками. Главное – уничтожить их после вырывания.