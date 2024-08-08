Для того, чтобы приготовить варенье из вишен или черешен, перед этим вам нужно очистить очень много продуктов от косточек. А во время этого процесса много ягод может испортиться.

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Как почистить вишни от косточек

Для удаления косточек из вишен и черешен вам понадобится набор обычных вещей из кухни – тарелка, коктейльная трубочка и воронка для бутылки.

Тарелку поставьте на стол, а сверху на нее положите воронку для переливания жидкостей так, чтобы узкая часть была направлена вверх. На нее вы должны положить вишню или черешню. Трубочку вставляете в нее со стороны ножки и просто выдавливаете косточку в воронку.

Так вишня останется практически целой, и подойдет и для заготовок на зиму, и для приготовления различных десертов, и для того, чтобы полакомиться ею сразу же. Но, к сожалению, этот метод также имеет и небольшой недостаток: очень быстро соломинка начнет гнуться, и работать ею тогда будет уже не очень удобно. Но в таком случае вы можете заменить ее на деревянную шпажку или даже обычный карандаш.



Вишню можно легко почистить от косточек / Фото Pexels

А что же сделать с кучей вишни, которую вам удалось быстро почистить от косточек? Закрутить в банки с вареньем – это распространенный, но сложный и времязатратный вариант. Вместо этого вы можете заморозить вишню и так сохранить в ягодах все важные витамины.

Перед замораживанием их нужно помыть и сложить в обычные пакеты с плотной застежкой, или в пластиковые контейнеры. Главное – чтобы ягоды были хорошо завязаны и упакованы. Еще нужно для того, чтобы они не впитали много посторонних запахов в морозилке.

Также советуют замораживать вишню небольшими порциями – до 500 граммов. И учитывайте то, что после размораживания заморозить ягоды снова будет уже невозможно.