Как легко и просто похудеть: полезные советы от диетолога

Почему-то всем хочется легко и быстро похудеть, впрочем этот процесс требует определенного терпения и времени. Есть много методов, которые помогут похудеть, впрочем один диетолог рассказала, как это правильно сделать и как достичь желаемых результатов за 90 дней.

Несколько советов от сертифицированного тренера по вопросам питания Эшли Мэй помогут вам не только улучшить фитнес-рутину, но и ускорить метаболизм, который ускорит путь к похудению.

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За диетологом следит в тик токе более 150 тысяч подписчиков. В своем видеоролике она рассказала, как за 3 месяца достичь желаемых результатов и что для этого надо сделать.

Употребляйте правильную пищу

Не считайте калории, а лучше увеличьте в рационе белок каждый день. Сократите потребление пищи и сосредоточьтесь еще также на жирах и углеводах. Ешьте здоровую пищу и откажитесь от обработанных продуктов. Пусть в вашем рационе будет много фруктов и овощей.

10 тысяч шагов ежедневно

Диетолог советует проходить ежедневно от 7 до 10 тысяч шагов. Чтобы жир терялся, кроме ходьбы можете применить еще и плавание. Регулярная ходьба ускоряет скорость метаболизма, поэтому организм начнет сжигать калории даже в состоянии покоя.

Пейте много воды

Организм может вас обманывать, поэтому вы будете думать, что голодны. На самом деле вам нужна вода. Чем больше будете пить воды, тем лучше избежите всевозможных перекусов. Если вы хронически обезвожены, тело не будет терять вес.

7 часов сна

К увеличению веса приводит недостаток сна, а также тяга к сладкой и жирной пище. Эшли Мэй говорит, что здоровый сон приводит к меньшей тяге сладкого и увеличивает энергию на следующий день.

Кроме этих главных факторов не забывайте регулярно заниматься спортом. Только постоянная физическая нагрузка позволит телу подтянуться и улучшить его состояние.