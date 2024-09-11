Суперфуды могут стать решающей частью вашего рациона. В них содержится очень большое количество разнообразных питательных веществ и витаминов, и диетолог Стефани Крабтри убеждена, что они могут сыграть большую роль в вашем самочувствии этой осенью.

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Тыквы

Конечно же, список осенних суперфудов не может обойтись без тыквы! Она не только выглядит ярко и интересно, но и богата питательными веществами. В частности, в ней можно найти немало антиоксидантов, поддерживающих иммунитет – витамины А и С.



Тыква очень полезна осенью / Фото Pexels

Семена тыквы

Очень часто во время нарезания тыквы ее семена сразу же выбрасывают на помойку, а они тем временем являются чрезвычайно ценным продуктом. Всего одна порция тыквенных семечек содержит четверть суточной порции цинка – важного материала для лечения и восстановления.

Поэтому вы можете пожарить семечки дома с различными специями – острыми или сладкими, и приправить ими домашнюю гранолу или салаты.

Яблоки

Сентябрь – это идеальное время, чтобы съесть как можно больше яблок, ведь их пользу для здоровья трудно переоценить. Они богаты клетчаткой, витамин С и калий. Кроме того, это бюджетные фрукты, которые могут долго храниться и стать частью многих рецептов. И, конечно же, больше всего пользы вы получите, если будете есть их свежими.

Кабачок

Кроме тыквы, чрезвычайно полезными для вас будут и кабачки. В них вы можете найти и антиоксиданты, и клетчатку, и витамины, и каротиноиды. Кабачки могут стать незаменимым продуктом на вашей тарелке, если вы ставите себе цель укрепить иммунитет этой осенью и обойтись без надоедливых простуд.

Кроме того, кабачок полезен и для желудочно-кишечного тракта, ведь клетчатка действует также и как пробиотик.

Гранат

Этот суперфуд лучше всего есть в сезон – то есть осенью. В нем также немало антиоксидантов, пребиотической клетчатки, полифенолов и витамина С. Поэтому в сезон простуды и гриппа гранаты – это идеальная пища, которая может укреплять иммунитет и добавлять необычный вкус в любое блюдо.

Брюссельская капуста

Собранная осенью, она может стать королевой вашей тарелки. Из этого овоща можно готовить очень большое количество разнообразных блюд, которые также будут полезными для вашего организма в целом и иммунитета в частности.