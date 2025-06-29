Будут пахнуть свежестью: идеальный способ стирки штор
- Шторы можно эффективно отстирать с помощью уксуса и пищевой соды, которые удаляют запах, пыль и шерсть.
- Рекомендуется замочить шторы в холодной воде с уксусом, а затем постирать, или использовать стиральную машину на деликатном режиме.
Шторы стираются редко, поэтому за определенный промежуток времени накапливают на себе много пыли. Кроме того, на шторах может быть шерсть домашних животных и неприятный запах. Чтобы они снова стали свежими, вам понадобится один ингредиент.
Не все шторы можно бросать в стиральную машину, поскольку они громоздкие и деликатные, а высокая температура может повредить ткань, пишет 24 Канал.
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Как легко отстирать шторы
Прекрасно отстирать шторы можно благодаря обычному уксусу и пищевой соде. Они способны удалить плохой запах и утилизировать пыль и шерсть. Уксус дезодорирует шторы, оставляя их свежими и чистыми.
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После того, как вы их снимете с карниза, замочите в миске холодной воды со стаканом уксуса. После того, как ткань будет полностью пропитана, постирайте их в этой воде, а потом выкрутите и повесьте на свежий воздух.
Копеечные средства легко отстирают шторы / Фото Pexels
При необходимости, к воде можно добавить еще соду. Она понадобится в том случае, если на шторах есть пятна. Нужно будет посыпать их средством и немного потереть. Чтобы освежить шторы, их можно постирать в обычной мыльной воде. Также подойдет порошок или специальное средство от пятен, если они есть на шторах и их нужно отстирать.
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Если же ткань позволит их постирать в стиральной машинке, то выберите деликатный режим и минимальный отжим. Благодаря этому шторы не будут сильно помятыми, поэтому вам удастся легко их погладить.