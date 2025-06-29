Пахнутимуть свіжістю: ідеальний спосіб прання штор

Штори перуться рідко, тому за певний проміжок часу накопичують на собі багато пилюки. Окрім того, на шторах може бути шерсть домашніх тварин та неприємний запах. Щоб вони знову стали свіжими, вам знадобиться один інгредієнт.

Не всі штори можна кидати в пральну машину, оскільки вони громіздкі й делікатні, а висока температура може пошкодити тканину, пише 24 Канал.

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Як легко відіпрати штори

Чудово відіпрати штори можна завдяки звичайному оцту та харчовій соді. Вони здатні видалити поганий запах та утилізувати пилюку й шерсть. Оцет дезодорує штори, залишаючи їх свіжими та чистими.

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Після того, як ви їх знімете з карнизу, замочіть в мисці холодної води зі склянкою оцту. Після того, як тканина буде повністю просочена, поперіть їх у цій воді, а тоді викрутіть та повісьте на свіже повітря.



Копійчані засоби легко відперуть штори / Фото Pexels

За потреби, до води можна додати ще соду. Вона знадобиться в тому випадку, якщо на шторах є плями. Потрібно буде посипати їх засобом й трохи потерти. Щоб освіжити штори, їх також можна попрати у звичайній мильній воді. Також підійде порошок чи спеціальний засіб від плям, якщо вони є на шторах і їх потрібно відіпрати.

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Якщо ж тканина дозволить їх випрати в пральній машинці, то оберіть делікатний режим та мінімальний віджим. Завдяки цьому штори не будуть сильно пом’ятими, тож вам вдасться легко їх випрасувати.