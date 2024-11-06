Для того, чтобы в квартире все выглядело чистым и убранным, надо обратить внимание лишь на несколько зон в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Убирайте дом перед приходом гостей от прихожей и постепенно переходите к другим зонам. Дом будет выглядеть хорошо и не отнимет у вас много времени и сил.

Прихожая

Это первое место, которое увидит гость в вашем доме, поэтому сначала надо произвести хорошее впечатление. Аккуратно расставляйте обувь, разложите все по местам и помойте пол. Если в коридоре есть зеркало – повытирайте их.

Пол

Независимо от того, или ваш гость будет в тапках или обуви, грязный пол дома будет изрядно заметно. Поэтому пропылесосьте все комнаты, в которые вы будете приглашать гостей и пройдитесь шваброй. Однако мытье пола надо проводить в конце уборки. Профессионалы рекомендуют убирать по принципу сверху вниз.

Мусор

Соберите из всех комнат различные обертки, пустые упаковки, бумажки или любой другой мусор. Также стоит опорожнить мусорник, поскольку он может плохо пахнуть. По возможности, мусорную корзину помойте средством для мытья посуды и протрите бумажными полотенца.



Список мест, которые надо убрать в квартире перед гостями / Фото Pexels

Кухня

Обязательно помойте грязную посуду, протрите столешницы и уберите столешницы и уберите с поверхностей все лишнее. Кухня благодаря этим нескольким манипуляциям приобретет опрятный вид.

Ванная комната

Ваши гости точно захотят зайти на кухню помыть руки, поэтому помойте сантехнику, протрите зеркало и промойте ванну, чтобы все было чистым. Также проверьте, есть ли в наличии мыло и туалетная бумага, а еще проследите, есть ли полотенце для гостей.

Твердые поверхности

Вытрите полиролем журнальные столики, экраны телевизоров, зеркала, жалюзи, консоли, которые собирают пыль и остаются незамеченными. Чтобы все привести в порядок, пройдитесь сверху влажной салфеткой.