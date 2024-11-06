Для того, щоб у квартирі все виглядало чистим та прибраним, треба звернути увагу лише на декілька зон в оселі, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Прибирайте дім перед приходом гостей від передпокою й поступово переходьте до інших зон. Дім буде мати гарний вигляд й не забере у вас багато часу та сил.

Передпокій

Це перше місце, яке побачить гість у вашому домі, тому спочатку треба справити гарне враження. Акуратно розставляйте взуття, розкладіть все по місцях й помийте підлогу. Якщо у коридорі є дзеркало – повитирайте їх.

Підлога

Незалежно від того, чи ваш гість буде в тапках чи взутті, брудну підлогу вдома буде неабияк помітно. Тому пропилососьте всі кімнати, в які ви будете запрошувати гостей й пройдіться шваброю. Однак миття підлоги треба проводити наприкінці прибирання. Професіонали рекомендують прибирати за принципом згори донизу.

Сміття

Зберіть зі всіх кімнат різноманітні обгортки, порожні упаковки, папірці чи будь-яке інше сміття. Також варто спорожнити смітник, оскільки він може погано пахнути. За можливості, сміттєву корзину помийте засобом для миття посуду та протріть паперовими рушники.



Список місць, які треба прибрати у квартирі перед гостями / Фото Pexels

Кухня

Обов’язково помийте брудний посуд, протріть стільниці та приберіть стільниці та приберіть з поверхонь все зайве. Кухня завдяки цим кільком маніпуляціям набуде охайного вигляду.

Ванна

Ваші гості точно захочуть зайти на кухню помити руки, тому помийте сантехніку, протріть дзеркало та промийте ванну, щоб все було чистим. Також перевірте, чи є в наявності мило та туалетний папір, а ще прослідкуйте, чи є рушник для гостей.

Тверді поверхні

Витріть поліролем журнальні столики, екрани телевізорів, дзеркала, жалюзі, консолі, які збирають пил та залишаються непоміченими. Щоб все довести до ладу, пройдіться зверху вологою серветкою.