Утренние часы могут перестать быть стрессовыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Приложив незначительные усилия, можно сделать так, чтобы утро было приятным и вдохновляющим.

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Установите режим сна

Позднее засыпание не приведет к тому, что утром вы проснетесь полными сил и энергии. Наоборот, весь день вы будете истощенными, а день будет не легким. В таком случае надо установить режим сна и четко засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Поставьте будильник подальше от кровати

Перед сном не сидите в тиктоке и не листайте ленту инстаграма. Лучше отставьте телефон на стол, подальше от кровати. Время проведенное в телефоне перед сном может снизить работоспособность.



Советы, которые помогут быстрее просыпаться / Фото Pexels

Думайте о приятных ассоциациях

Придумайте для себя утренние ритуалы, которыми вы будете заниматься каждое утро. Это может быть йога, чтение книги, планирование или beauty-рутина, которая сразу улучшит настроение. Также с постели легче просыпаться, если будете знать, что вас ждет вкусный завтрак.

Физическая активность

Непродолжительная утренняя зарядка, упражнения по йоге или стретчинг способны улучшить настроение, согреться, взбодриться и точно повлияют на ваше настроение в течение дня. Чтобы утро выдалось приятным – включите любимую музыку.

Питание

Чтобы чувствовать себя здоровыми – не пропускайте завтрак. Вы должны хорошо поесть, чтобы иметь энергию в течение дня. Пусть на вашей тарелке будут белки, медленные углеводы, клетчатка и полезные жиры (яйца, зеленый салат, цельнозерновой хлеб с крем-сыром).