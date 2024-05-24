Стремление быть продуктивными – это нормально и даже хорошо, ведь помогает достичь цели и завершать начатые дела. В то же время нужно и не забывать об отдыхе, чтобы не выгореть и не истощить себя.

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Чем больше работаете, то больше успеваете

Задерживались ли вы когда-то на работе, надеясь сделать что-то сверхурочно? Возможно, это случалось не раз и не два. И вроде бы это звучит даже логично: чем больше времени вы уделяете какому-то заданию, тем лучше оно будет выполнено.

Впрочем, это работает не совсем так. Если вы будете работать сверхурочно, то есть очень большие шансы, что вы быстро истощитесь, и ваша производительность и эффективность только снизится.

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Работа и концентрация – это все

Никогда нельзя забывать о перерывах в работе – пусть даже маленькие! Когда-нибудь вам приходилось слышать о концепции Pomodoro? Это техника, когда вы определенное количество времени очень продуктивно работаете, а после этого отдыхаете, и строите всю свою работу вокруг таких интервалов.

Если в течение работы вы чувствуете себя подавленно и вяло, делайте в течение дня много коротких перерывов и несколько длительных.



Нужно отдыхать между работой / Фото Pexels

Многозадачность равна эффективности

В теории это, опять же, звучит просто и логично. Если вы будете параллельно выполнять несколько задач, тогда вы больше успеете. Однако на самом деле последствия могут быть совсем неутешительными.

Вам придется делить и свое внимание, и свои мысли между двумя различными задачами, и в конце концов ни одно из них не будет выполнено так, как вам бы того хотелось.

Чтобы успевать, нужно рано вставать

И здесь все совсем не так просто. Для того, чтобы быть максимально эффективными, вам нужно работать в те часы, которые лучше всего подходят именно вам. А вот что на самом деле будет мешать вашей производительности – это попытка заставить себя работать в неподходящее и неудобное для вашего организма время.