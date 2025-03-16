На ней 54 миллиарда бактерий: как часто надо менять губку для посуды

Губкой мы пользуемся каждый день, а большинство людей считают, что она способна самоочищаться благодаря постоянному контакту с водой и моющим средством. На самом деле это ей не помогает, поэтому ее надо постоянно менять, поскольку на ней скапливается множество бактерий.

Кухонную губку нужно заменять вовремя, в противном случае эта вещь станет рассадником бактерий, пишет 24 Канал. Их цена достаточно демократична, поэтому стоит взять за правило выбрасывать губки, даже если они в хорошем состоянии, поскольку под микроскопом на ней можно найти настоящий рассадник бактерий.

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Как часто надо менять губку

Исследование 2017 года показало, что на одном кубическом сантиметре использованной губки содержится 54 миллиарда бактерий.

Кандидат химических наук Глеб Репич даже проводил эксперимент с губкой, ставя ее под микроскоп. По его словам, 14-дневная губка, которой мыли посуду ежедневно, стала самой грязной вещью, которую он видел в своей жизни.

Чтобы не мыть посуду целым "зоопарком микробов", ее рекомендуется менять каждую неделю. Не надо их мыть в посудомоечной машине или как-то очищать, достаточно лишь через несколько дней начать мыть посуду новой губкой.



Губку надо постоянно менять / Фото Pexels

В общем, определить время, когда выбрасывать губку можно по нескольким признакам. Если губка имеет хороший вид, но уже кислый запах, то это признак того, что на ней появилась плесень и грибок. Чаще всего такое происходит тогда, когда губка после мытья самостоятельно высыхает и не отжимается, а влага в ней сохраняется длительное время.

Есть и другой признак – губка больше не держит форму и часто рвется. Замените ее на новую, чтобы куски еще больше не разрывались во время мытья вилок и других острых предметов.

По возможности, стол, столешницы или газовую плитку вытирайте кухонной салфеткой, а не губкой. Пусть губка будет предназначена только для мытья посуды.