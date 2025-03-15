Вода является основной жидкостью в очистке дома, и несмотря на свою универсальность, в некоторых случаях от нее лучше отказаться, потому что вместо того, чтобы помочь, она только навредит, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Мебель из дерева

Ни в коем случае нельзя протирать деревянную мебель влажной тряпкой. Через несколько таких протираний мебели ничего не случится, но если делать это на постоянной основе, то древесина со временем начнет набухать, деформируется и повредит материал. Древесину надо мыть только специальными средствами.

Кирпич

Не стоит кирпич постоянно мыть большим количеством воды, поскольку это может растворить в нем минералы и соли, а дальше это приведет к порошкообразным отложениям на нем. Как следствие – кирпич будет выглядеть еще грязнее, чем до мытья.

В поры кирпича может проникнуть вода и даже замерзать там в холодное время. Это со временем приведет к расширению молекул воды и растрескиванию кирпича.



Нельзя обычной водой мыть кирпич / Фото Pexels

Серебряные изделия

Не стоит чистить в воде ювелирные изделия и бытовые безделушки из света. Вода может оставить на металле пятна и через некоторое время привести к коррозии и потускнению. Кроме того, вода имеет способность просочиться в щели серебра и вызвать повреждения в деликатных местах.

Кожаные вещи и мебель

Многие хозяйки боятся обрабатывать кожу агрессивными химическими средствами, поэтому думают, что материал можно обрабатывать водой, однако это далеко не так. Вода способна не только оставить на коже пятна, но и привести к обесцвечиванию материала. Именно поэтому следует использовать специальные средства, которые предназначены для чистки кожи. Избыток влаги может привести к деформированию кожи.

Газовые конфорки

Нельзя очищать водой горелки газовой плиты, потому что это приведет к проблемам с воспламенением. Если вода попадет внутрь, то повредит некоторые компоненты и может даже привести к выводу из строя системы. Постоянное мытье водой приведет к коррозии и ржавчине.