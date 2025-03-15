Вода є основною рідиною в очищенні будинку, та попри свою універсальність, в деяких випадках від неї краще відмовитися, бо замість того, щоб допомогти, вона лише нашкодить, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Дивіться також 6 речей, які потрібно прибирати щодня перед сном: в домі буде ідеальний порядок

Меблі з дерева

У жодному разі не можна протирати дерев’яні меблі вологою ганчіркою. Через кілька таких протирань меблям нічого не станеться, але якщо робити це на постійній основі, то деревина з часом почне набухати, деформується й пошкодить матеріал. Деревину треба мити лише спеціальними засобами.

Цегла

Не варто цеглу постійно мити великою кількістю води, оскільки це може розчинити у ній мінерали та солі, а далі це призведе до порошкоподібних відкладень на ній. Як наслідок – цегла буде виглядати ще бруднішою, ніж до миття.

У пори цегли може проникнути вода й навіть замерзати там у холодну пору. Це з часом призведе до розширення молекул води й розтріскування цегли.



Не можна звичайною водою мити цеглу / Фото Pexels

Срібні вироби

Не варто чистити у воді ювелірні вироби та побутові дрібнички зі світла. Вода може залишити на металі плями й через певний час призвести до корозії й потьмяніння. Окрім того, вода має здатність просочитися в щілинки срібла й спричинити пошкодження в делікатних місцях.

Шкіряні речі та меблі

Чимало господинь бояться обробляти шкіру агресивними хімічними засобами, тому думають, що матеріал можна обробляти водою, однак це далеко не так. Вода здатна не лише залишити на шкірі плями, але й призвести до знебарвлення матеріалу. Саме тому варто використовувати спеціальні засоби, які призначені для чищення шкіри. Надлишок вологи може призвести до деформування шкіри.

Газові конфорки

Не можна очищувати водою пальники газової плити, бо це призведе до проблем із запаленням. Якщо вода потрапить всередину, то пошкодить деякі компоненти й може навіть призвести до виведення з ладу системи. Постійне миття водою призведе до корозії та іржі.