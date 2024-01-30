Щоб меблі завжди мали гарний вигляд, треба постійно витирати з них пилюку. Вона навіть може погіршити якість повітря, викликати алергію та завдати шкоди людям, які страждають на астму. Витирайте пилюку тканиною з мікрофібри, махровим рушником чи пір’яною ганчіркою.

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Як відчистити меблі

Змішайте оливкову олію, денатурований спирт, живичний скипидар і проціджений лимонний сік. Нанесіть м'якою тканиною та відполіруйте меблі.

Липкі плями можна обробити водою з милом. Для цього занурте безворсову тканину в розчинений у воді миючий засіб, вичавіть тканину майже насухо і протріть ділянку.

Як видалити плісняву з меблів

На меблях інколи можна виявити грибок, тому його необхідно одразу прибрати. Для цього використайте пилосос з м’якою щіткою, потім протріть місце тканиною, змочивши її у воді з миючим засобом. Вичавіть залишки води насухо та заберіть плісняву.



Поради догляду за меблями / Фото Pexels

Як доглядати за дерев’яними меблями

Якщо старі меблі мають стійкий та не дуже приємний запах, їх краще провітрити на вулиці подалі від сонячних променів. Увібрати запахи з поверхні допоможе тальк чи харчова сода.

Чим витирати дерев’яні меблі

Обирайте класичну ганчірку з пір’я, яка легко видаляє пилюку, не пошкоджує меблі та делікатні поверхні. Такі спеціальні ганчірки можна використовувати для абажурів, дзеркал, рамок для картин.

Також гарно видаляють пилюку безворсові та оброблені тканини, які не дряпають меблів (ганчірка з мікрофібри). Вони добре збирають та утримують бруд.

А от ганчірка з овечої вовни містить ланолін, який притягує пил і змушує його прилипати до тканини.