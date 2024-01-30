У вашому домі точно знайдеться баночка суперклею, адже це незамінний помічник у будь-якій оселі. Ним можна і відремонтувати взуття, і полагодити меблі, і замастити руки так, що не виходить їх відмити ще кілька днів. Та зняти клей зі шкіри все ж можливо – потрібно тільки знати правильний спосіб.

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Як відмити суперклей з рук

Перш за все ви можете скористатися найпростішим способом, і для нього вам знадобиться тільки звичайнісіньке мило. Для того, щоб відмити клей з рук, вам потрібно розвести рідке мило у воді та потримати руки у цьому розчині протягом деякого часу. Після цього ви можете витерти руки рушником.

Також у такій ситуації може згодитися і лимонний сік, тож якщо він стоїть у вашому холодильнику – ви врятовані. Розбавте сік такою ж кількості води та замочіть у цьому розчині рушник. Після цього вам потрібно ретельно протерти ним руки, поки весь клей не відстане.

Також можна використати і олію – проте цей спосіб забере трохи більше часу. Змастіть руки звичайною олією та залиште на 20 – 30 хвилин. Після цього рушником розітріть долоні, щоб здерти залишки суперклею та змийте усе водою.

Для видалення суперклею ви можете скористатися і пральним порошком. Його потрібно розбавити гарячою водою та вимивати у ньому долоні.

Як відмити суперклей з нігтів

Руки – це ще пів біди; а ось коли суперклей пристав до нігтів, відідрати його без шкоди для останніх може бути непросто. І для цього можуть знадобитися більш агресивні засоби.

Для початку ви можете використати засіб для зняття лаку. Саме ацетон найшвидше віддере клейкий засіб. Замочіть ватний диск у ацетоні та розтирайте ним долоні та нігті протягом 5 хвилин.

Ще один дієвий метод – вазелін. Ділянки шкіри, що вкриті клеєм, потрібно змастити цим засобом та залишити на 10 хвилин. Після цього клей має легко віддертися за допомогою сухої серветки.

Сіль також може бути легким і ефективним засобом. Для найкращого результату вам потрібно взяти звичайну кухонну сіль та нанести її на руки. Втім, перед цим долоні варто розпарити у гарячій воді.