На ній 54 мільярди бактерій: як часто треба змінювати губку для миття посуду

Губкою ми користуємося кожного дня, а більшість людей вважають, що вона здатна самоочищуватися завдяки постійному контакту з водою та миючим засобом. Насправді це їй не допомагає, тому її треба постійно змінювати, оскільки на ній накопичується безліч бактерій.

Кухонну губку потрібно замінювати вчасно, в іншому випадку ця річ стане розсадником бактерій, пише 24 Канал. Їхня ціна досить демократична, тому варто взяти за правило викидати губки, навіть якщо вони в гарному стані, оскільки під мікроскопом на ній можна знайти справжній розсадник бактерій.

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Як часто треба змінювати губку

Дослідження 2017 року показало, що на одному кубічному сантиметрі використаної губки міститься 54 мільярди бактерій.

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч навіть проводив експеримент з губкою, ставивши її під мікроскоп. За його словами, 14-денна губка, якою мили посуд щодня, стала найбруднішою річчю, яку він бачив у своєму житті.

Щоб не мити посуд цілим "зоопарком мікробів", її рекомендовано змінювати кожного тижня. Не треба їх мити в посудомийній машині чи якось очищувати, достатньо лише через кілька днів почати мити посуд новою губкою.



Губку треба постійно змінювати / Фото Pexels

Загалом, визначити час, коли викидати губку можна за кількома ознаками. Якщо губка має гарний вигляд, але вже кислий запах, то це ознака того, що на ній з’явилася пліснява та грибок. Найчастіше таке стається тоді, коли губка після миття самостійно висихає й не віджимається, а волога в ній зберігається тривалий час.

Є й інша ознака – губка більше не тримає форми й часто рветься. Замініть її на нову, щоб шматки ще більше не розривалися під час миття виделок й інших гострих предметів.

За можливості, стіл, стільниці чи газову плитку витирайте кухонною серветкою, а не губкою. Нехай губка буде призначена лише для миття посуду.