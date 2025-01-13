Как часто можно жевать жвачку и при чем здесь потеря веса: ответ стоматологов

Жевательные резинки любят все. Они спасают в случае, когда надо избавиться от неприятного запаха во рту, да и вообще приятны для жевания. В большинстве случаев люди просто любят жевать резинку без особой надобности, но полезно ли это? Попробуем узнать ответ вместе.

Если же хоть кто-то иногда задумывался над тем, как часто можно жевать жвачку, то ответ на этот вопрос дали стоматологи, пишет 24 Канал со ссылкой на Riverwalk Dental and Orthodontics.

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Что будет, если жевать жвачку

На кассе в супермаркете нас поражает многообразие жевательных резинок на разный вкус, однако полезными для ротовой полости являются только те, которые не содержат в своем составе сахара. Если же постоянно жевать жвачку с содержанием сахара, то со временем это может привести к развитию кариеса и появлению зубной боли. Но даже с такими жвачками следует быть осторожными.

Даже в жевательные резинки без сахара, производители добавляют подслащивающее вещество сорбит, которое имеет побочные эффекты. А вот постоянное жевание резинки с сахаром или без, может привести не только к проблемам с зубами, но и кишечником. Если жевать жвачку за 30 минут до обеда, или в вечернее время, то у человека не вырабатываются желудочные соки, а, наоборот, появляется ощущение сытости.



Стоматологи рассказали все о жевании резинки / Фото Pexels

Из-за того, что вы не доедите, произойдет дефицит калорий. Если же жевать жвачку на постоянной основе, то это может стать причиной потери веса.

Стоматологи говорят, что определенные жевательные резинки могут даже отбелить зуба, а все благодаря зернистому веществу, что есть в их составе – оксида титана. А вот жевание жвачек, которые имеют высокую концентрацию подсластителей может привести к появлению желтого налета на зубах.

Как часто можно жевать жвачку

Если часто жевать жвачку, то это может привести к нескольким проблемам: головной боли, кариеса, диареи или боли в челюсти. Нет какого-то однозначного ответа относительно того, как часто ее можно жевать, однако надо сделать все для того, чтобы это не перешло в автоматическую привычку.

Жевания одной резинки будет вполне достаточно, но только в случае, если она будет без сахара. Если вы любите сладкие жвачки, тогда сократите потребление всевозможных десертов. А для того, чтобы избежать накопления бактерий и предотвращению зубного налета, регулярно чистите зубы, применяйте зубную нить и ополаскиватель для ротовой полости.