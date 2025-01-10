Если вы любите кофе, тогда для вас станет отличной новостью то, что он потенциально может помочь вам прожить несколько дополнительных лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, для этого его нужно выпить в правильное время.

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Когда нужно пить кофе?

Кофе традиционно считается идеальным началом для долгого утра. Впрочем, только 36% участников исследования European Heart Journal пили кофе по утрам. 16% пьют его в течение дня, а еще 46 – вообще не употребляют кофе.

Учитывайте то, что употребление кофе днем и поздно вечером может привести к нарушению циркадных ритмов и уровня таких гормонов, как мелатонин. А это приводит к сердечно-сосудистым проблемам – например воспалению и артериальному давлению.

Поэтому эксперты утверждают, что для того, чтобы улучшить свой сон и потенциально продлить продолжительность жизни, кофе гораздо лучше пить утром, а не в любое другое время суток.



Кофе нужно пить утром / Фото Pexels

Какая есть польза от кофе?

Доказано, что употребление кофе имеет немало преимуществ – в частности, он может поддерживать здоровье вашего сердца и кишечника. Он содержит кофеин, который также помогает улучшить концентрацию внимания и когнитивные функции. Кроме того, употребление кофе также ассоциируют с меньшим риском сердечных заболеваний и диабета.

Поэтому если вы хотите быстро получить кофеин и заряд энергии, кофе – это идеальный выбор. Кроме того, если вы не будете добавлять к своему напитку сахар и сливки, он также является и замечательным диетическим напитком, который может помочь в контроле веса и похудении.