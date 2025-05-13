Как часто на самом деле нужно менять постель: знают единицы

Смена постели на кровати – это настолько обыденное задание, что большинство людей даже не задумываются о нем. И тем более не подозревают, что могут делать это неправильно.

Большинство людей даже не думают о том, насколько часто нужно менять постель. Некоторые делают это раз в неделю, другие – раз в две недели. А некоторые опросы показывают, что треть холостых мужчин стирают простыни только раз в три месяца! Поэтому 24 Канал объясняет, как часто на самом деле нужно менять постельное белье.

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Как часто нужно менять постельное белье?

Эксперты утверждают, что менять постельное белье на чистое нужно еженедельно, или же по крайней мере раз в 10 дней. Впрочем, все это может варьироваться в зависимости от нескольких различных факторов.

Например, чаще (то есть раз в неделю) нужно стирать постель, если вы:

имеете аллергию или астму, или чувствительны к пыли;

имеете инфекцию или поражения на части кожи. что соприкасается с простынями и подушками;

чрезмерно потеете;

имеете привычку есть в постели;

ложитесь спать, не приняв душ;

спите голыми;

в постели с вами спит и домашний любимец.

Учитывайте, что люди, которые стирают постельное белье нерегулярно, чаще становятся уязвимыми к бактериям, пыли, шерсти животных, грибков и тому подобное. У людей же, страдающих от астмы или аллергии, симптомы могут даже усилиться.



Постельное белье нужно вовремя менять / Фото Pexels

А вот другие вещи, что оказываются на кровати – например пледы и пуховые одеяла, нужно также стирать примерно раз в две недели. Они могут стать опасными источниками грибков, и особое внимание все же стоит обратить на подушки с перьевым или синтетическим наполнителем.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, на каком режиме лучше всего стирать постельное белье, чтобы оно служило вам годами.

Сколько комплектов постельного белья нужно иметь дома?

Конечно, для каждой кровати нужно иметь по крайней мере по два комплекта белья, чтобы вы имели чем его застелить, пока первый стирается. Впрочем, если вы живете сами и грязное белье не накапливается у вас так быстро, можно позаботиться о том, чтобы иметь три комплекта постельного белья и несколько пледов.