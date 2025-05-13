Як часто насправді потрібно міняти постіль: знають одиниці

Зміна постелі на ліжку – це настільки буденне завдання, що більшість людей навіть не замислюються про нього. І тим паче не підозрюють, що можуть робити це неправильно.

Більшість людей навіть не думають про те, наскільки часто потрібно змінювати постіль. Деякі роблять це раз на тиждень, інші – раз на два тижні. А деякі опитування показують, що третина неодружених чоловіків перуть простирадла тільки раз на три місяці! Тож 24 Канал пояснює, як часто насправді потрібно змінювати постільну білизну.

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Як часто потрібно змінювати постільну білизну?

Експерти стверджують, що змінювати постільну білизну на чисту потрібно щотижня, або ж принаймні раз на 10 днів. Втім, все це може варіюватися залежно від кількох різних факторів.

Наприклад, частіше (тобто раз на тиждень) потрібно прати постіль, якщо ви:

маєте алергію чи астму, або ж чутливі до пилу;

маєте інфекцію чи ураження на частині шкіри. що стикається з простирадлами та подушками;

надмірно пітнієте;

маєте звичку їсти у ліжку;

лягаєте спати, не прийнявши душ;

спите голими;

в ліжку з вами спить і домашній улюбленець.

Зважайте, що люди, які перуть постільну білизну нерегулярно, частіше стають вразливими до бактерій, пилу, вовни тварин, грибків тощо. У людей же, що страждають від астми чи алергії, симптоми можуть навіть посилитися.



Постільну білизну потрібно вчасно змінювати / Фото Pexels

А ось інші речі, що опиняються на ліжку – як-от пледи та пухові ковдри, потрібно також прати приблизно раз на два тижні. Вони можуть стати небезпечними джерелами грибків, та особливу увагу все ж варто звернути на подушки з пір'яним чи синтетичним наповнювачем.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, на якому режимі найкраще прати постільну білизну, аби вона служила вам роками.

Скільки комплектів постелі потрібно мати вдома?

Звісно, для кожного ліжка потрібно мати принаймні по два комплекти білизни, аби ви мали чим його застелити, поки перший переться. Втім, якщо ви живете самі і брудна білизна не накопичується у вас так швидко, можна подбати про те, аби мати три комплекти постільної білизни та кілька пледів.