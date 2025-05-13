У народі вірять, що квіти бузку не тільки красиві, але й володіють магічними властивостями, тож часто кущ висаджували біля дому, повідомляє 24 Канал. Та ось чи можна заносити бузок в оселю, знають не всі.

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Чи можна приносити в дім бузок?

Про цю красиву квітку, що цвіте відносно недовго, існує чимало прикмет та забобонів. Зокрема, деякі вірять, що букет бузку у домі наповнює його позитивною енергетикою та радістю, а також дарує гармонію та душевний спокій.

До того ж у цього твердження є також і об'єктивні причини. Запах бузку часто використовують в ароматерапії, адже він може заспокоювати нерви, знімати відчуття втоми та сприяти концентрації.

А ось народні прикмети також стверджують, що фіолетовий бузок корисний ще й тим, що начебто може оберігати дім від зла та негативної енергії, адже духи та примари не виносять його запаху.

Вірили також, що у місячну ніч потрібно поставити букет бузку біля ліжка, і тоді можна буде побачити віщий сон. Втім, спати в одній кімнаті з бузком постійно все ж не радять – квітка має досить інтенсивний аромат, і він може призвести до головного болю.



Букети бузку приносять у дім щастя / Фото Pexels

Через це не радять ставити бузок біля ліжка хворої людини, а також постійно перебувати біля квітів.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити бузок біля дому, і що кажуть про це народні прикмети.

Втім, не всі повір'я щодо бузку однаково позитивні. Деякі легенди стверджують, що він може накликати негаразди, а незаміжнім дівчатам взагалі не варто тримати його вдома, адже він відлякує женихів.

Та проблема не тільки у повір'ях, але й у шкоді, що завдається кущу, коли ви зриваєте з нього квіти. Руками рвати суцвіття бузку точно не можна – так ви травмуєте рослину. Зрізати гілочки можна тільки спеціальними ножицями, аби звести шкоду до мінімуму.