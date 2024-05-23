Уход за волосами и кожей головы – это неотъемлемая часть нашей жизни. Впрочем, у каждого эта рутина индивидуальна – некоторые моют голову раз в неделю, другие же вынуждены делать это каждый день. Но какой из этих вариантов на самом деле лучший?

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Как часто нужно мыть голову

Неправильное мытье головы может действительно навредить не только вашему внешнему виду, но и здоровью кожи головы, поэтому относиться к нему нужно серьезно. Причин загрязнения волос бывает множество, и важно понять, когда именно стоит мыть голову.

Сделать это можно по некоторым внешним признакам. Сальные железы, что расположены на коже головы, выделяют секрет, что называется себум, и он защищает кожу от пересыхания и ломкости. Впрочем, если вовремя не смывать его избыток, то сальная пленка на ваших волосах может стать питательной средой для совсем неприятных микроорганизмов.



Голову нужно мыть вовремя / Фото Pexels

И объем выделения себума может зависеть от возраста, генетики и состояния здоровья. Но волосы нужно очищать не только из-за работы сальных желез, но и из-за внешних факторов – пыль и грязь, которые попадают на голову и затем оседают на коже и волосах.

Но все же – как часто нужно мыть голову, чтобы не навредить себе? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным и зависит от типа и текстуры ваших волос, и от того, как быстро они "жирнеют". В среднем же волосы остаются чистыми в течение трех дней.

Некоторым людям из-за типа кожи и структуры волос может быть необходимым ежедневное очищение волос. Но если вы имеете густые, плотные или вьющиеся волосы, ежедневное их мытье точно не пойдет вам на пользу, а только сделает волосы сухими и ломкими.