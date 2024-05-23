Догляд за волоссям та шкірою голови – це невід'ємна частина нашого життя. Втім, у кожного ця рутина індивідуальна – деякі миють голову раз на тиждень, інші ж вимушені робити це кожного дня. Та який з цих варіантів насправді найкращий?

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Як часто потрібно мити голову

Неправильне миття голови може дійсно нашкодити не тільки вашому зовнішньому вигляду, але і здоров'ю шкіри голови, тож ставитися до нього потрібно серйозно. Причин забруднення волосся буває безліч, і важливо зрозуміти, коли саме варто мити голову.

Зробити це можна за деякими зовнішніми ознаками. Сальні залози, що розташовані на шкірі голови, виділяють секрет, що називається себум, і він захищає шкіру від пересихання та ламкості. Втім, якщо вчасно не змивати його надлишок, то сальна плівка на вашому волоссі може стати живильним середовищем для зовсім неприємних мікроорганізмів.



Голову потрібно мити вчасно / Фото Pexels

Та обсяг виділення себуму може залежати від віку, генетики та стану здоров'я. Але волосся потрібно очищати не тільки через роботу сальних залоз, але і через зовнішні чинники – пил і бруд, які потрапляють на голову і потім осідають на шкірі та волоссі.

Але все ж – як часто потрібно мити голову, щоб не нашкодити собі? Відповідь на це питання не може бути однозначною і залежить від типу та текстури вашого волосся, і від того, як швидко воно "масніє". В середньому ж волосся залишається чистим протягом трьох днів.

Деяким людям через тип шкіри та структуру волосся може бути необхідним щоденне очищення волосся. Але якщо ви маєте густе, щільне чи кучеряве волосся, щоденне його миття точно не піде вам на користь, а тільки зробить волосся сухим та ламким.