Когда вы выращиваете рассаду томатов, нужно быть очень осторожными, ведь она может быть капризной и мгновенно реагировать на неправильный полив. Поэтому важно знать, сколько именно воды стоит лить под каждый куст.

Идеальное количество полива – это именно то, что нужно рассаде ваших помидоров. Дело в том, что если воды будет слишком много, тогда корневая система растения может сгнить, а если полива не будет хватать – тогда саженцы станут ослабленными. Но как тогда определить идеальную частоту полива?

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Как правильно выращивать рассаду помидоров

Когда вы только посадили семена томатов в землю, вам нужно сначала подождать с поливом, пока вы не заметите, что из-под появляются первые ростки. Как только вы заметите, что пробились листочки, вы можете запомнить этот день и полить растения на пятые сутки. Сразу подливать помидоры не нужно.

До процесса пикировки обычно проходит примерно две недели, и за этот период помидоры нужно полить минимум трижды, а можно даже чуть больше. Впрочем, проводить полив нужно только тогда, когда вы уже заметите, что земля подсохла. Именно в период пикировки рассаду нужно очень хорошо поливать.



Рассаду помидоров нельзя очень часто поливать / Фото Pexels

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

После пикировки рассаду помидоров нужно поливать примерно раз в неделю. Но если вы начали замечать, что за это время листья теряют упругость, вы можете сделать поливы более частыми.

А вот если даже спустя неделю почва все еще влажная, это значит, что дополнительный полив совсем не нужен.