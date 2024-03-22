Ідеальна кількість поливу – це саме те, що потрібно розсаді ваших помідорів. Річ у тому, що якщо води буде надто багато, тоді коренева система рослини може згнити, а якщо поливу не вистачатиме – тоді саджанці стануть послабленими. Та як тоді визначити ідеальну частоту поливу?

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Як правильно вирощувати розсаду помідорів

Коли ви тільки посадили насіння томатів, вам потрібно спершу почекати з поливом, доки ви не помітите, що з-під землі з'являються перші паростки. Щойно ви помітите, що пробилися листочки, ви можете запам'ятати цей день та полити рослини на п'яту добу. Відразу підливати помідори не потрібно.

До процесу пікірування зазвичай проходить приблизно два тижні, і за цей період помідори потрібно полити мінімум тричі, а можна навіть трохи більше. Втім, проводити полив потрібно тільки тоді, коли ви вже помітите, що земля підсохла. Саме у період пікірування розсаду потрібно дуже добре поливати.



Розсаду помідорів не можна дуже часто поливати / Фото Pexels

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Після пікірування розсаду помідорів потрібно поливати приблизно раз на тиждень. Та якщо ви почали помічати, що за цей час листя втрачає пружність, ви можете зробити поливи більш частими.

А ось якщо навіть через тиждень ґрунт все ще вологий, це значить, що додатковий полив зовсім не потрібний.