Вот как часто нужно стирать бюстгальтер: неожиданный ответ

Бюстгальтер – это часть одежды, которая прилегает прямо к коже, и из-за этого может показаться, что его нужно стирать после каждого использования. Но это не так.

Далеко не все знают, как часто на самом деле нужно стирать бюстгальтер, чтобы он был чистым и одновременно не портился от постоянного трения и воздействия воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как определить, что бюстгальтер нужно постирать

Если вы не очень любите стирку, вам повезло, ведь после каждого использования стирать бюстгальтер точно не нужно. Так вы только принесете вред ткани и ослабите деликатные волокна. Это также повлияет и на эластичность одежды. Лучше сначала одеть его несколько раз, а уже потом стирать.

Но бюстгальтеры могут нуждаться в более частой или редкой чистке в зависимости от многих различных условий. Обратите внимание на такие:

Погода. Если вы носите его летом, тогда вы будете чаще потеть, и жир и пот могут быстрее загрязнить материал.

Ваш уровень активности. Очевидно, что бюстгальтер, одетый во время напряженной прогулки или занятия спортом, будет загрязнен гораздо быстрее, чем во время обычного расслабленного дня.

Размер бюстгальтера. Если вы носите чашку большего размера, вы можете быстрее потеть в бюстгальтере, и стирать его придется также чаще.

Материал бюстгальтера. Некоторые ткани могут выдерживать больше изнашивания и чаще чистки, чем другие. Например, шелк и кружево очень деликатными, и стирать их стоит реже, чем те бюстгальтеры, что пошиты из нейлона, спандекса или полиэстера.

Тест на обоняние. Конечно, это само собой разумеется, но если бюстгальтер уже пахнет потом, тогда его точно пора бросить в стирку!



Бюстгальтер нужно вовремя стирать / Фото Pexels

Как продлить жизнь бюстгальтера?

Если вы хотите, чтобы ваша одежда прослужила вам дольше, тогда нужно знать о нескольких основных правилах, которые помогут сохранить его в хорошем состоянии. Первое из них – не надевайте одинаковый бюстгальтер два дня подряд. Также вам не всегда нужно стирать бюстгальтер полностью – если на нем появилось небольшое пятно, достаточно застирать его мягким мылом, а не бросать всю вещь в стиральную машину.

Во время стирки же нужно обязательно складывать бюстгальтеры в специальный мешок для стирки и использовать мягкие моющие средства, а также режим деликатной стирки.