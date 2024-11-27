Ось як часто потрібно прати бюстгальтер: несподівана відповідь

Бюстгальтер – це частина одягу, яка прилягає прямо до шкіри, і через це може здатися, що його потрібно прати після кожного використання. Але це не так.

Далеко не всі знають, як часто насправді потрібно прати бюстгальтер, аби він був чистим і водночас не псувався від постійного тертя та впливу води, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як визначити, що бюстгальтер потрібно випрати

Якщо ви не дуже любите прання, вам пощастило, адже після кожного використання прати бюстгальтер точно не потрібно. Так ви тільки принесете шкоду тканині та послабите делікатні волокна. Це також вплине і на еластичність одягу. Краще спершу одягнути його кілька разів, а вже потім прати.

Але бюстгальтери можуть потребувати частішого чи рідшого чищення залежно від багатьох різних умов. Зверніть увагу на такі:

Погода. Якщо ви носите його влітку, тоді ви будете частіше пітніти, і жир та піт можуть швидше забруднити матеріал.

Ваш рівень активності. Очевидно, що бюстгальтер, одягнений під час напруженої прогулянки чи заняття спортом, буде забруднений набагато швидше, ніж під час звичайного розслабленого дня.

Розмір бюстгальтера. Якщо ви носите чашку більшого розміру, ви можете швидше пітніти у бюстгальтері, і прати його доведеться також частіше.

Матеріал бюстгальтера. Деякі тканини можуть витримувати більше зношування і частіше чищення, ніж інші. Наприклад, шовк та мереживо є дуже делікатними, і прати їх варто рідше, ніж ті бюстгальтери, що пошиті з нейлону, спандексу чи поліестеру.

Тест на нюх. Звісно, це саме собою зрозуміло, але якщо бюстгальтер вже пахне потом, тоді його точно пора кинути у прання!



Бюстгальтер потрібно вчасно прати / Фото Pexels

Як подовжити життя бюстгальтера?

Якщо ви хочете, щоб ваш одяг прослужив вам довше, тоді потрібно знати про кілька основних правил, які допоможуть зберегти його у гарному стані. Перше з них – не одягайте однаковий бюстгальтер два дні поспіль. Також вам не завжди потрібно прати бюстгальтер повністю – якщо на ньому з'явилася невелика пляма, достатньо запрати її м'яким милом, а не кидати усю річ у пральну машину.

Під час прання ж потрібно обов'язково складати бюстгальтери у спеціальний мішок для прання та використовувати м'які мийні засоби, а також режим делікатного прання.