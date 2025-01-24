Если стирать зимнюю верхнюю одежду слишком редко, она будет выглядеть непрезентабельно: на рукавах и воротнике появятся засаленные пятна, начнут виднеться потертости и тому подобное. Но и слишком частая стирка может стать губительной для пальто и испортить наполнитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Как часто нужно стирать зимнее пальто?

В холодное время года очень важно иметь теплую верхнюю одежду – и поскольку она обычно является инвестицией на многие годы, правильная чистка чрезвычайно важна. И, к счастью, большинство верхней одежды не нужно чистить так часто, как тот, что прилегает к телу. В зависимости от того, как часто и где вы носите куртку или пальто, достаточно будет стирать его всего раз или дважды в сезон.

Но есть несколько факторов, которые могут повлиять на чистку:

Тип материала . Внешние и внутренние ткани пальто или куртки не влияют на то, как часто их нужно стирать. Впрочем, от них зависит именно способ стирки одежды. Куртки, наполненные пухом или наполнителем, синтетические флисовые куртки, а также одежду из нейлона и полиэстера можно стирать дома. Зато шерстяные пальто, а также всю кожаную и замшевую одежду нужно чистить профессионально в химчистке.

. Внешние и внутренние ткани пальто или куртки не влияют на то, как часто их нужно стирать. Впрочем, от них зависит именно способ стирки одежды. Куртки, наполненные пухом или наполнителем, синтетические флисовые куртки, а также одежду из нейлона и полиэстера можно стирать дома. Зато шерстяные пальто, а также всю кожаную и замшевую одежду нужно чистить профессионально в химчистке. Использование и окружающая среда . От этого зависит частота чистки. Например, если вы часто носите пальто во влажную погоду, а также ежедневно пользуетесь общественным транспортом, его придется стирать чаще. Здесь все очень индивидуально, однако есть одно общее правило: куртку нужно постирать в конце сезона, перед тем, как откладывать ее до следующего года.

. От этого зависит частота чистки. Например, если вы часто носите пальто во влажную погоду, а также ежедневно пользуетесь общественным транспортом, его придется стирать чаще. Здесь все очень индивидуально, однако есть одно общее правило: куртку нужно постирать в конце сезона, перед тем, как откладывать ее до следующего года. Видимая грязь и запах. Пятна от кофе и еды, видимая грязь и неприятный запах – это наиболее очевидные признаки, что верхняя одежда нуждается в стирке. Обычно первыми загрязняются манжеты, воротник и подмышки.



Зимние куртки нужно стирать несколько раз за сезон / Фото Pexels

Как стирать зимнюю одежду?

В стирке одежды также очень важно обращать внимание на ее тип. Например, пальто из шерсти стоит подвергать химчистке раз в течение зимнего сезона, и еще раз – перед весенним хранением. Также можно использовать домашний набор для химчистки для точечной очистки пятен.

Зато пуховики и парки советуют стирать дважды в сезон. Одежду из пуха и синтетического волокна можно осторожно стирать и сушить дома с помощью мягкого стирального средства и деликатного цикла. Обязательно проверяйте одежду на наличие разрывов перед стиркой, иначе наполнитель просто вытечет.

Всегда добавляйте в стирку несколько шерстяных шариков или теннисных мячей, чтобы наполнитель не сбивался в комки во время стирки.

Для того, чтобы не пришлось стирать пальто или куртку слишком часто, эксперты советуют периодически вывешивать его на свежем воздухе на 8 – 24 часа, чтобы избавиться от всех возможных неприятных запахов. Также можно использовать спрей-освежитель для ткани, чтобы замаскировать запахи до следующей стирки.