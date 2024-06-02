Не допускайте этой ошибки: как часто можно подливать клубнику

Клубнику, как и любые другие овощи надо поливать в период цветения и плодоношения. Тогда ягоды будут крупными и сочными. Однако не все знают, как часто надо поливать ягоду. Слишком обильный полив может привести к гниению.

Чтобы получить вкусные ягоды клубники прополки и рыхления кустов мало. Клубнику также обязательно надо поливать. Некоторые дачники поливают кусты чуть ли не ежедневно, другие – несколько раз в сезон. Оба варианта являются плохими, поэтому стоит знать, как часто можно подливать клубнику.

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Как часто можно подливать клубнику

Из-за нехватки воды клубника мельчает, а ягод на кустах созревает значительно меньше, поэтому поливать растение надо обязательно. Полив особенно важен во время цветения и плодоношения клубники.

Корневая система у клубники расположена близко к поверхности, а сухой ветер и солнце быстро забирают влагу из верхнего слоя почвы. Поэтому именно во время цветения ягоды, первые 2 – 3 недели кусты клубники надо поливать каждую неделю.



Клубнику надо подливать умеренно / Фото Pexels

Если же ягода растет на естественной мульче или вы используете агроволокно, то подливать кусты при сухой погоде можно раз в 10 дней. Агроволокно и мульча задерживают влагу, поэтому если идут дожди – можно обойтись без поливов.

Клубнику надо правильно подливать. Методом дождевания полив проводить не стоит. Воду лить нужно под корень, методично и обильно. После того, как ягоды завяжутся, обильный полив надо осуществлять только в случае сильной засухи. Чрезмерный полив приведет к гниению недозрелых ягод.

Вода для полива должна быть выше +15 градусов тепла. Дачники советуют брать отстоянную воду, но ни в коем случае не холодную. Что интересно, кусты клубники надо подливать после сбора урожая. Это делается для того, чтобы образовались новые усики. Подливать надо реже, ориентируясь на состояние почвы и погоду.