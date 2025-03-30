Бананы простоят две недели: как их надо правильно хранить

Из-за выделения газа этилена бананы очень быстро созревают дома и уже через несколько дней становятся очень мягкими или даже покрываются пятнами. Есть один способ, который поможет сохранить бананы в пригодном состоянии.

Бананы имеют свойство быстро созревать из-за того, что производят этилен – природное химическое соединение, которое ускоряет созревание, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Этот газ стимулирует расщепление крахмала на сахар, добавляя бананам сладости. Кроме того, этилен приводит к размягчению фруктов, во время которого клетки разрушаются, меняют цвет с зеленого на желтый, а потом на коричневый.



Фольга поможет сохранять бананы свежими / Фото Pexels

Чтобы замедлить эти процессы и оставить бананы длительное время свежими, стоит воспользоваться популярным лайфхаком.

Как сохранить бананы долго свежими

Заворачивание плодоножек бананов в фольгу замедляет выделение этилена, поэтому процесс созревания уже становится не таким быстрым. Уже после того, как зеленые бананы полностью созреют и станут желтыми, их стоит поставить в холодильник. Это остановит их дальнейшее созревание, не влияя на качество плодов.

Бананы являются источником витаминов и минералов, которые полезны для здоровья, и рекомендованы для употребления больным людям и спортсменам. Больше о пользе рассказали в нашем материале.

В холодное место бананы можно ставить только после того, как они созреют, иначе это может повлиять на их вкус и текстуру. Прием с фольгой является прекрасным примером того, как незначительное изменение в хранении фруктов позволит им оставаться свежими как можно дольше. Если дома нет фольги, то вместо нее можно использовать пищевую пленку.